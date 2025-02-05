ターキッシュ・エアラインズは、成田空港第1ターミナルにトルコ国外では最大規模となるラウンジを開設する。2月6日から第1期オープンとして供用を開始する。トルコ国外のラウンジとしては、ナイロビ、モスクワ、マイアミ、ワシントンDC、バンコク、ニューヨークに続く7番目。場所は第4サテライト47番ゲート付近のラウンジエリア4階で、以前ANA Suite Loungeだったスペース。当初の面積は800平米で、今後の第2期オープンで1,500平米