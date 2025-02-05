2025年4月12日（土）にグランメッセ熊本（熊本県上益城郡益城町）にて開催を予定している『麻生専門学校グループ presents TGC KUMAMOTO 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（以下、麻生専門学校グループ presents TGC 熊本 2025）が追加情報を発表した。『麻生専門学校グループ presents TGC KUMAMOTO 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION』豪華出演者第4弾発表ゲストモデルとして、雑誌「ViVi」で歴代最多のカバーモデルを務め、7年半