米大リーグ（MLB）の公式Xが日本時間5日に更新され、「さっぽろ雪まつり」に登場したドジャース・大谷翔平と愛犬・デコピンの雪像の写真が公開された。【写真】大谷が撮影！専属カメラマン＆デコピンの貴重オフショットMLBは「さっぽろ雪まつりで大谷翔平とデコイのオブジェが再び登場 」と説明。雪像はドジャースの帽子をかぶり笑顔の大谷と、ボールを口にくわえたデコピンの様子を表現している。「さっぽろ雪まつり」は札幌