将棋の藤井聡太王将＝竜王、名人、王位、王座、棋王、棋聖＝に永瀬拓矢九段が挑戦する第７４期王将戦七番勝負第３局が５日午前９時に東京・立川市「オーベルジュときと」で始まり、午後３時に２度目のおやつが配膳された。藤井、永瀬ともに「四つ星苺のシャルロット練乳エスプーマとトンカ豆ソース」。永瀬は午前のおやつに続き、この日２度目の注文。「シャルロット」とは英王妃の帽子の形に似ていることから名付けられた仏