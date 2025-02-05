5日朝、埼玉県坂戸市の住宅で火事があり、今も消火活動が続いています。高齢の男性がけがをしたということです。住宅の屋根付近から赤い炎が見え、黒煙が立ち上っています。5日午前7時すぎ、坂戸市千代田で「建物から火が上がっている」と近くに住む人から119番通報がありました。警察と消防によりますと、木造2階建ての住宅から火が出ていて、ポンプ車など10台が出動し、今も消火活動が続けられています。この住宅で暮