［５日ロイター］ - ロシア南部クラスノダール州に４日夜から５日未明にかけウクライナのドローン（無人機）による攻撃があり、石油施設で火災が発生した。地元当局によると、火災は鎮火したという。最近、ロシア南部のエネルギー施設に対するウクライナの無人機攻撃が相次ぎ、ボルゴグラード州やアストラハン州の製油所などが火災を起こしている。クラスノダール州のコンドラチェフ知事は、落下したドローンの破片で火災が