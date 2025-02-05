◇カーリング日本選手権 ロコ・ソラーレVS中部電力(2月5日、横浜BUNTAI)横浜で開催されているカーリングの日本選手権。3大会連続の五輪出場を目指すロコ・ソラーレは、昨年の日本選手権、2次予選リーグ4位敗退。五輪代表権を獲得するためには、今大会で3位以内に入ることが絶対条件となります。3-3の同点で迎えた第6エンド、ハウスのなかには中部電力のストーンが4つと、このままでは大量得点を許してしまうピンチの場面。この日、