漫才コンビ「丸亀じゃんご」北村敏輝（35）が5日、ABCラジオ「ウラのウラまで浦川です」に生出演し、リスナーに結婚を報告した。番組冒頭、浦川泰幸アナウンサーと角田龍平弁護士が「おめでとう！」と祝福。北村は「ありがとうございます！」と答えた。浦川の質問に、お相手は金融機関に勤務している女性で、北村にとって中学高校の後輩であることを明かした。3日に行われたお笑いライブで北村は結婚を発表したが、その公演前に浦