ソフトバンクのドラフト２位ルーキー・庄子雄大内野手（２２）とドラフト６位ルーキー・岩崎峻典投手（２１）が５日、新人選手体験として宮崎市フェニックス自然動物園を訪れ、動物たちと触れ合った。チームが休養日だったこの日、ルーキー２人は午前１０時に動物園に足を踏み入れた。そこにやってきたのはヤギの大群。目の前を小走りで駆けていくヤギたちに庄子は「思ったより速かった。全力で走れば抜かせそう」と自身の脚力