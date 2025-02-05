Miho Uranaka［東京５日ロイター］ - 野村ホールディングスが５日に発表した２０２４年１０−１２月期決算は、主要３部門の税前利益が前年同期比８割増の１２７５億円と、０７年４−６月期以来１７年半ぶりの高水準となった。全部門で収益が拡大した。主要３部門の税前利益は、７四半期連続で増益を達成。９カ月累計の３３６５億円は、昨年５月のインベスター・デーで、今期の経営目標として示した目標値２８８０億円を大幅に