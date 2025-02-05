【モデルプレス＝2025/02/05】SHAZNAのIZAMが2月4日、自身のInstagramを更新。1997年と2025年の比較写真を公開し、話題を集めている。【写真】IZAM、デビュー当時と現在の比較ショット◆IZAM、1997年と2025年の比較写真公開IZAMは「これを見てしまった、キミっ」と添えて、メジャーデビュー当時の1997年と現在の2025年の写真を並べた画像を投稿した。昔も現在も紫色のロングヘアだが、1997年はストレートなのに対し、2025年は透明