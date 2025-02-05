コロワイドグループの「かっぱ寿司」は3月1日から、かっぱ寿司全店で「かっぱのひなちらし」を販売する。かっぱ寿司 「かっぱのひなちらし」発売3月3日の「ひなまつり」に向けたちらし寿司。販売期間は3月1日から3月3日まで。2月5日にアプリ･WEBでの予約受付を開始した。子どもに人気の「サラダ」や「えび」「サーモン」などをトッピングした「彩り華ひなちらし」を販売する。〈かっぱのひなちらし〉価格は税込表記。一部店舗、デ