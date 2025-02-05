【モデルプレス＝2025/02/05】歌手でタレントの渡辺美奈代が5日までに、自身のオフィシャルブログを更新。毎日続けて食べているものを紹介した。【写真】渡辺美奈代が毎日食べている元気の源◆渡辺美奈代、毎日食べ続けているものは？更新されたブログでは、毎日続けて食べているという「黒ニンニク」を紹介。「おかげさまで家族もスタッフも元気くん」とつづった。また、別のブログでは「ファンの方からサンドウィッチと卵を頂き