「最廉価」でも満足度高い！ ベーシックな「フリード」の魅力とは第45回「2024-2025 日本カー・オブ・ザ・イヤー」にも選出されるなど、評価の高いホンダの最新コンパクトミニバン「フリード」。もっとも安いグレードは、約250万円（価格は消費税込み、以下同）から設定されていますが、上位グレードと比べてどのような点が異なるのでしょうか。フリード最安グレードは「買い」!?［写真は「フリード AIR e：HEV」］1.5リッ