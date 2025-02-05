４日、浙江省・杭州東駅の待合ホールで列車を待つ人たち。（杭州＝新華社記者／黄宗治）【新華社北京2月5日】中国では、今年の春節（旧正月）8連休期間（1月28日〜2月4日）の地域をまたぐ人の移動が延べ23億684万5千人だった。春節の特別輸送態勢「春運」を統括する総合運輸春運業務専門チームが5日に明らかにした。内訳は鉄道の旅客輸送数が9626万人、水路が941万3千人、民間航空が1824万1500人だった。道路利用者数は21