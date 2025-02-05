お笑いコンビ・ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）がMCを務めるABEMAオリジナル番組『愛のハイエナ season3』が、4日に放送された。番組では、タレントの井上咲楽（25）が14歳の頃の“失態”を打ち明け、スタジオを爆笑させる場面があった。【番組カット】「恥ずかしい」メイド姿でコンカフェ嬢に挑戦した加護亜依MCから「14歳の時、どんな感じだった？」と問われた井上は、「バレー部に入っていて、じゃんけんで負けた人の端