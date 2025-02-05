気象台は、午後3時49分に、大雪警報を会津若松市、郡山市湖南、喜多方市、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、会津美里町に発表しました。またなだれ注意報を福島市、郡山市、須賀川市、二本松市、田村市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、鏡石町、天栄村、三春町、小野町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】福島県・会津若松市、郡山市湖南、喜多方市、北塩原村、西会津