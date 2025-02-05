種牡馬として数多くの活躍馬を出したフレンチデピュティ（父デピュティミニスター）が老衰のため息を引き取ったことが5日、分かった。けい養先である社台スタリオンステーション（北海道安平町）の関係者によると帰らぬ馬となったのは1月6日のこと。33歳だった。94年に米国でデビューし、6戦4勝。95年BCクラシック9着後に引退、ケンタッキー州のスリーチムニーズファームで種牡馬入りした。初年度産駒のノボジャック、2世代