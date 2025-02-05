２０１９年の2月に、ステージ４の「舌がん」を公表し手術。その後、同年４月には「食道がん」も判明し、手術で治療を行った、堀ちえみさん。２月５日、ブログを更新し、「Bスポット治療」を受けたことを報告しました。 【写真を見る】堀ちえみさん「Bスポット治療」「激痛でしたね」ブログで明かす「鼻と喉のBスポットにおきている、慢性化してしまった炎症を抑えて、そこに薬を塗っていただきました」堀ちえみさんは「