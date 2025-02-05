プレゼントされた新ユニフォームは黄色と紫色。この2色は「鳥取県立美術館」のロゴのセンターに使われている。チョコレートプラネット、本家を超える“T使い”の出現に「TTマスT」“T語”の使い手、平井伸治鳥取県知事もしっかり“TT兄弟”の仲間入り。長田庄平いわく、Tポーズは「T幹がないとできない」らしい。 バンバンT語を出してくる平井知事に対し、なかなかうまいT語が出て来ず、こんな表情になってしまった松尾駿。