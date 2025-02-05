4月29日、5月3〜5日に千葉市蘇我スポーツ公園（千葉市中央区）で開催される音楽フェスティバル「JAPAN JAM 2025」の公式X（旧Twitter）が、2月5日に投稿を更新。第2弾出演アーティストを発表しました。【実際の投稿：「JAPAN JAM 2025」が平手友梨奈の出演を発表】「生平手友梨奈ちゃんが見たすぎる」同アカウントは第2弾出演アーティストとして、新たにDISH//、SUPER BEAVER、Novelbright、Aqua Timezら36組の追加出演を発表。1月