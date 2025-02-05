Y.S.C.C.横浜は5日、関東サッカーリーグ1部のエリース豊島FCからGK畔柳遼河(24)が完全移籍で加入することを発表した。畔柳は愛知県出身で、岡崎城西高校からJAPANサッカーカレッジに進学。2023年に加入していた。2年間所属し、2024シーズン限りで契約満了となっていた畔柳。日本フットボールリーグ(JFL)を戦うYSCCへの加入となる中、クラブを通じてコメントしている。「今シーズンから加入する畔柳です。このチームに加入できたこ