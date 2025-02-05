ヴィッセル神戸は２月５日、ガンバ大阪を契約満了で退団していた松田陸の加入を発表した。大阪府出身の松田は、これまでFC東京、セレッソ大阪、ヴァンフォーレ甲府、G大阪で活躍。昨季にリーグ連覇を果たしたJ１王者に新天地を求めた33歳は、クラブの公式サイトを通じて「J１リーグ３連覇、国内三冠、ACL優勝、全て達成できるように全力で戦います。熱い応援をよろしくお願いします」と意気込みを述べた。【画像】サポーターが