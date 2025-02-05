ＪＭＤＣ [東証Ｐ] が2月5日大引け後(15:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比2.9％減の38.6億円となり、通期計画の62億円に対する進捗率は62.3％にとどまり、5年平均の69.2％も下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比3.7倍の23.3億円に急拡大する計算になる。