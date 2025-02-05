◇NBA レイカーズ122-97クリッパーズ(日本時間5日、インテュイット・ドーム)バスケットボールの世界最高峰、アメリカNBAのレイカーズは日本時間5日、クリッパーズと対戦。レイカーズに所属する八村塁選手は試合に先発出場すると、自身NBAキャリア初の3試合連続20得点超えを達成し、チームの勝利に貢献しました。第1Q残り9分7秒、八村選手はこの日の初シュートを決めると、さらに残り7分26秒、八村選手がチームメイトのオースティン