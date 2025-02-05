気象台は、午後3時34分に、なだれ注意報を日南町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】鳥取県・日南町に発表（雪崩注意報）鳥取県では、風雪や大雪、高波、落雷、なだれ、電線等への着雪に注意してください。【警報（発表中）と予報値】■鳥取市北部□なだれ注意報7日にかけて警戒■鳥取市南部□なだれ注意報7日にかけて警戒■倉吉市□なだれ注意報7日にかけて警戒■岩美町□なだれ注意報7日にかけて警戒