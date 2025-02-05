韓国で２０１２年にデビューし、ユニークなコンセプト衣装などで、日本でも話題を集めた５人組ガールズグループ・ＣＲＡＹＯＮＰＯＰ（クレヨンポップ）のメンバー、チョア（３４）が３日、現地の生活密着番組「朝鮮の愛し上手」（原題）に実業家の夫と出演。結婚１年目に、子宮頸（けい）がんのステージ１と診断されたことを打ち明けた。チョアは現在の夫と、２１年１２月に結婚した。チョアは「子どもが欲しかったので、産