東京証券取引所5日の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が小幅続伸した。終値は前日比33円11銭高の3万8831円48銭。企業の決算発表が相次ぐ中、好業績を示した銘柄に買い注文が入った。取引時間中に業績予想の上方修正や好調な決算を公表したトヨタ自動車が相場を押し上げた。東証株価指数（TOPIX）は7.39ポイント高の2745.41。出来高は約21億9300万株。好決算を発表したバンダイナムコホールディングスも相場をけん引し