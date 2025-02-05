５日の東京株式市場は売り買いが交錯した。日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比３３円１１銭高の３万８８３１円４８銭だった。決算が好調だった銘柄を買う動きが目立ち、取引開始直後は上昇幅を広げた。ただ、米中間の貿易摩擦の懸念が強く残っており、上値が重かった。前日の米株式市場でハイテク株が軟調だった影響を受け、半導体関連株は値下がりした。東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は７・３９ポイント高い２７４５・