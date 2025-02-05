広島県庁で記者会見する湯崎英彦知事＝5日午前広島県の湯崎英彦知事は5日の記者会見で、被爆80年に実施する事業の概要を発表した。経済界を巻き込んだ国際会議を5月に開催し、被爆地から核兵器廃絶のメッセージを発信するほか、平和を担う人材の育成に取り組む。「核廃絶に向けた取り組みを加速する転換点にしなければならない」と述べた。国際会議は経済同友会の新浪剛史代表幹事が議長を務め、オバマ米政権で駐日大使を務め