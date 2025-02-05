共和レザー [東証Ｓ] が2月5日大引け後(15:30)に決算を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比25.4％減の17.4億円に減り、通期計画の26.5億円に対する進捗率は65.7％にとどまったものの、5年平均の63.5％を上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.4倍の9.1億円に急拡大する計算になる。