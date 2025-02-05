キムラタン [東証Ｓ] が2月5日大引け後(15:30)に決算を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常損益は300万円の赤字(前年同期は2200万円の赤字)に赤字幅が縮小した。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比39倍の1億1800万円に急拡大する計算になる。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比40倍