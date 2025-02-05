フジ・メディア・ホールディングス [東証Ｐ] が2月5日大引け後(15:30)に決算を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比19.3％増の338億円に伸び、通期計画の241億円に対する進捗率が140.5％とすでに上回り、さらに5年平均の82.8％も超えた。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常損益は97.6億円の赤字(前年同期は107億