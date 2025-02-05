【ユーロ圏】 フランス鉱工業生産指数（12月）16:45 予想-0.2%前回0.2%（前月比) フランス非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（1月）17:50 予想48.9 前回48.9 ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（1月）17:55 予想52.5前回52.5 ユーロ圏非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（1月）18:00 予想51.4前回51.4 ユーロ圏生産者物価指数