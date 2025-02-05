人生100年時代、正直こわい。老後に身寄りもなく、年金も貯金も底をつき、孤独に衰弱するのではないか……と、いろいろ考えておびえていた。そんな時、書店で目に留まったのが『102歳、⼀⼈暮らし。 哲代おばあちゃんの⼼も体もさびない⽣き⽅』（石井哲代、中国新聞社著 文藝春秋）。広島県尾道市でひとり暮らしをする哲代さんは、1920年生まれの現在104歳。本書は、中国新聞社が彼女の日常に密着