テクニカルポイントドルカナダ、ボラタイルな展開の中で、まずは下値を探る局面 1.4548一目均衡表・転換線 1.4547エンベロープ1%上限（10日間） 1.4527一目均衡表・基準線 1.4504ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.440310日移動平均 1.438921日移動平均 1.4332現値 1.4309一目均衡表・雲（上限） 1.4274ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 1.4259エンベロー