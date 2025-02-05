元乃木坂46でタレント・山崎怜奈（27）が5日放送のTOKYOFM「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。」（月〜木曜後1・00）に出演。体調不良のため前日4日の放送を欠席したが、この日から復帰した。山崎はオープニングトークで「昨日の放送を急きょお休みしてしまいまして。ご心配くださってメールくださった皆さま、火曜日スタッフチームの皆さま、ありがとうございました。すみませんでした」と語った。急な発熱があったとし