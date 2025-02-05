元西武外野手の戸川大輔さん（28）が5日までに自身のインスタグラムを更新。競走馬の生産、育成などを行う牧場「ノーザンファーム」（北海道勇払郡）に就職したことを報告した。戸川さんは「1月から、北海道のノーザンファームに入社致しました。一歩一歩成長していけるように頑張ります」と書き込んだ。戸川の実家は、G1で6勝の名馬モーリスを生産した戸川牧場（北海道日高町）。自身も小さい頃から馬に親しみ、夜中まで出