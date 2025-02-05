歌手の氷川きよし（47）が4日、文化放送「氷川きよし KIINA’S RADIO」（火曜後7・00）に出演。自身を救った人物について語った。この日はゲストとしてザ・ドリフターズの加藤茶（81）と妻でタレントの加藤綾菜（36）が登場。プライベートでも親交のある3人が、仲が良いという彦摩呂とのエピソードを語り出した。綾菜は「彦摩呂さん凄いよね、人柄がいい、ご飯食べずに人の話を一生懸命聞いてるっていうイメージしかない」と