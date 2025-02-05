災害級の大雪は週末にかけて続く見込みで、引き続き、交通障害などに警戒が必要です。北陸では4日から大雪になっていて、24時間降雪量は、新潟県上越市安塚で99センチ、富山県砺波で57センチと2月として1位の大雪となりました。今後も、日本海側を中心に雪が降り続くでしょう。特に、北陸や東北南部には、発達した雪雲が次々に流れ込む見込みです。普段、あまり雪が降らない九州南部や四国でも大雪となる所があるでしょう。6日朝ま