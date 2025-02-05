島津製作所 [東証Ｐ] が2月5日大引け後(15:30)に決算を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比7.1％減の491億円に減った。 併せて、通期の同利益を従来予想の770億円→750億円(前期は768億円)に2.6％下方修正し、一転して2.5％減益見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の485億円→465億円(前年同期は410