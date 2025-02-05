5日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数324、値下がり銘柄数238と、値上がりが優勢だった。 個別では技術承継機構、ビートレンド、ＨＥＮＮＧＥ、リプロセルがストップ高。ククレブ・アドバイザーズ、ＴｅｒｒａＤｒｏｎｅ、ｄｅｌｙ、デジタルプラス、リビン・テクノロジーズなど12銘柄は昨年来高値を更新。Ｕｎｉｐｏｓ、ｎｏｔｅ、ジェイフロンティア、ＡＶＩＬＥＮ、グローバル