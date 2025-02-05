サンエーが後場終盤になって上げ幅を拡大している。午後３時ごろ、２５年２月期の期末一括配当予想を５５円から８０円へ引き上げたことが好感されている。前期実績（１１０円、ただし２４年９月１日付で１株から２株へ株式分割）に対して、実質増配となる。 出所：MINKABU PRESS