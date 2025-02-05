５日の債券市場で、先物中心限月３月限は続落した。日銀の早期追加利上げ観測が広がり、円債相場の重荷となった。もっとも売り一巡後は値頃感を意識した買いが入り、下げ幅を縮小した。 この日は利付国債の入札や国債買い入れオペといった需給イベントはなかった。ただ朝方に厚生労働省が発表した１２月の毎月勤労統計調査は、実質賃金が前年同月比で０．６％増。名目賃金を示す１人当たりの現金給与総額は同４．８％増とな