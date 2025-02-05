ホンダが後場に急騰した。この日、日本経済新聞電子版が、「日産自動車がホンダとの経営統合に向けた基本合意書（ＭＯＵ）を撤回する方針を固めた」と報じた。日産自動車との統合がホンダに事業上の負荷を掛けるとの見方が後退し、買いを集める形となった。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。 出所：MINKABU PRESS