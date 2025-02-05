GENERATIONSが新プロジェクト『PRODUCE 6IX COLORS』の第1弾として、中務裕太がプロデュースした新曲「True or Doubt」を2月3日に配信リリースした。 （関連：GENERATIONS、多くのゲストに見届けられて迎える第2章2024年を締めくくった“BONUS STAGE”レポ） 同楽曲はDa-iCEの花村想太が作詞と作曲を手がけた、現代のデジタルコミュニケーションがテーマの恋愛ソング。クリック音や送信音が巧みに