ＧＭＯペパボ [東証Ｓ] が2月5日大引け後(15:31)に決算を発表。24年12月期の連結経常損益は9.3億円の黒字(前の期は2.4億円の赤字)に浮上したが、25年12月期の同利益は前期比8.2％減の8.6億円に減る見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を53円→57円(前の期は無配)に増額し、今期も前期比10円増の67円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比59.7％減の1億円に大き