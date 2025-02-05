尹錫悦（ユン・ソンニョル）大統領が12・3非常戒厳に関して「何も起こらなかった」と発言し、「湖に映った月の影を追うようなもの」と主張したことで、与党「国民の力」内部からも批判が上がっている。【注目】「韓国が共産化する」尹大統領を支持する保守派の市民たち戒厳当日に国会で実際に起きた出来事を踏まえ、無責任な発言だとの指摘が相次いでいるのだ。2月5日、与党幹部のキム・ジェソプ議員はSBSのラジオ番組『キム・テヒ