ロシアに派遣された北朝鮮兵の死傷者数が、全派遣兵力の最大50％に達する可能性があるというアメリカの安全保障専門家の分析が示された。【注目】なぜ北朝鮮はロシアに派兵したのかアメリカのシンクタンク「戦略国際問題研究所（CSIS）」の国際安全保障プログラム責任者であるセス・ジョーンズ（Seth G. Jones）氏は2月4日（現地時間）、CSIS主催のオンライン討論で「正確な数は不明だが、北朝鮮兵の死傷者数は全体の3分の1から、