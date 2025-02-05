ＧＭＯメディア [東証Ｇ] が2月5日大引け後(15:31)に決算を発表。24年12月期の連結経常利益は前の期比40.6％増の7.5億円に拡大し、25年12月期も前期比18.6％増の9億円に伸びを見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。3期連続増収、4期連続増益になる。 同時に、前期の年間配当を174円→196円(前の期は105円)に増額し、今期も前期比45円増の241円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である10-12月